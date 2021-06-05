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Общество5 июня 2021 22:00

В Ростове на ремонт проспекта Шолохова направят более 120 миллионов рублей

Работы начнутся в апреле 2022 года
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В донской столице отремонтируют проспект Шолохова

В донской столице отремонтируют проспект Шолохова

Фото: "КП" Архив

В донской столице запланировали отремонтировать проспект Шолохова. Об этом сообщается на портале госзакупок.

На эти нужды планируется выделить 120,1 миллиона рублей. Конкурсная документация в настоящее время уже опубликована на портале. Потенциальному подрядчику будет предстоять отремонтировать участок дороги от проспекта Театрального до путепровода через железнодорожные пути, который находится на Шолохова.

На проспекте будет положен новый асфальт, заменены ливневки, люки, бордюры.

Работы планируется начать 1 апреля 2022 года и окончить к 1 сентября 2022 года.

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