Народный календарь на 6 июня: расцветал шиповник - символ красоты и молодости

Народный календарь на 6 июня Фото: Виктория МИНАЕВА

Народный календарь на 6 июня: наши предки считали, что, если в этот день идет дождь, то будет много грибов. Если в этот день зацветал шиповник, то холодов больше не ожидалось. Лягушки громко квакали вечером к хорошей погоде. Если не было, то следовало ждать дождя, а если было много росы, то ожидался ветер.

Если лето было дождливым, то зима обещала быть снежной. Солнце при восходе оставляет за собой "хвост" к дождю. Если голос слышался приглушенно, то это к хорошей погоде. Если костяника расправляла свернувшиеся листья, то через полдня пойдет дождь. Если зацветал шиповник, то начинал клевать карась. Цветущие земляника и шиповник к урожаю сыроежек. Трава пахла сильнее обычного к дождю.

Пчелы вились над акацией и рябиной к хорошей погоде. Если июньские дни были теплыми, то будет хороший урожай плодовых деревьев. Частые туманы к урожаю грибов. Если ветер дул вниз по течению реки, то погода будет хорошей. Если во время дождя радуга была направлена с севера на юг, то это значило, что ненастье затянется. К 6 июня распускался шиповник – символ красоты, молодости и любви. Стоило поведать кусту шиповника о своей беде, как на сердце становилось значительно легче, а вскоре и решение проблемы находилось.

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