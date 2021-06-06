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Общество6 июня 2021 11:00

Ростовские перевозчики в мае допустили более 2,5 тысяч нарушений

Чаще всего водители нарушали утвержденное расписание перевозок
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Ростовские перевозчики в мае "оплошали" более 2,5 тысяч раз

Ростовские перевозчики в мае "оплошали" более 2,5 тысяч раз

Фото: "КП" Архив

В донской столице местные перевозчики лишь за месяц допустили более 2,5 тысяч нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Департамент транспорта зарегистрировал 2 608 нарушений, которые перевозчики допустили в минувшем месяце. Из них - более 2,5 тысяч связаны с нарушением утвержденного расписания и тем, что компании не выпускали на линию нужное количество единиц общественного транспорта.

Также было зафиксировано девять случаев, в которых транспорт не соответствовал техническим характеристикам, указанным в договоре. В сравнении с апрелем, количество нарушений увеличилось на 136.

- За неисполнение требований муниципальных контрактов в адрес перевозчиков направлено 60 претензий Исполнение перевозчиками контрактных обязательств, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров, находится на контроле Департамента транспорта, - говорится в тексте сообщения.

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