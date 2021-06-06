В донском регионе коронавирус обнаружили еще у 157 местных жителей

Коронавирусом в Ростовской области заразились еще 157 человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки смертельно опасное заболевание подтвердилось у 157 человек. Таким образом, общее количество зараженных достигло 95 153. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2264. Коэффициент распространения инфекции – 0,89, - говорится в тексте сообщения.

В тяжелом состоянии продолжают пребывать еще десять местных жителей. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а за их жизни продолжают неустанно бороться врачи. Но, к сожалению, спасти медикам удается не всех. За вчерашний день от опасной инфекции скончались еще восемь человек. А общее количество летальных исходов увеличилось до 4 507 человек.

Побороть вирус вчера смог 301 заболевший. А за весь период выздороветь удалось 85 939 дончанам.

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