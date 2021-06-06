Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2021 13:00

В донском регионе может появиться частный космодром

В Ростовской области уже сделали платформы для изготовления спутников
Виктория НикитинаВиктория Никитина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростовской области может появиться частный космодром

В Ростовской области может появиться частный космодром

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области может появиться частный космодром. Донской край стал одним из тех регионов, где могут внедрить подобное новшество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бизнесмена Олега Мансурова.

Он является основателем компанию, которая хочет с помощью космической инфраструктуры заниматься передачей и анализом больших объемов данных. В настоящее время в регионе уже сделаны платформы для изготовления спутников.

Стоит отметить, что Ростовская область является одним из тех пяти регионов, где рассматривается возможность строительства космодрома.

- Пока продолжается работа над собственным твердотопливными ракетами-носителями сверхлегкого класса, - отметил Мансуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Яблони на марсе – это вопрос времени»: Летчик-космонавт Юрий Усачев рассказал о полетах в открытый космос.

Поговорили с Героем России, уроженцем Ростовской области Юрием Усачевым о поисках бога во Вселенной и уровне школьного образования.