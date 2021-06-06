В донском регионе может появиться частный космодром

В Ростовской области может появиться частный космодром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области может появиться частный космодром. Донской край стал одним из тех регионов, где могут внедрить подобное новшество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бизнесмена Олега Мансурова.

Он является основателем компанию, которая хочет с помощью космической инфраструктуры заниматься передачей и анализом больших объемов данных. В настоящее время в регионе уже сделаны платформы для изготовления спутников.

Стоит отметить, что Ростовская область является одним из тех пяти регионов, где рассматривается возможность строительства космодрома.

- Пока продолжается работа над собственным твердотопливными ракетами-носителями сверхлегкого класса, - отметил Мансуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Яблони на марсе – это вопрос времени»: Летчик-космонавт Юрий Усачев рассказал о полетах в открытый космос.

Поговорили с Героем России, уроженцем Ростовской области Юрием Усачевым о поисках бога во Вселенной и уровне школьного образования.