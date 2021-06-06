Таганрожцам предложили самостоятельно выбрать дизайн новых трамваев

Таганрожцы сами выберут дизайн нового трамвая. Фото: "Таганрогские трамваи"

В Таганроге местные власти и концессионер трамвайной сети компания «Синара» предложили горожанам самостоятельно выбрать дизайн новых трамваев. Об этом сообщили на сайте "Таганрогские трамваи".

Местным жителям предоставили на выбор пять возможных вариантов. Таганрожцы смогут выбрать не только внешний вид, но и цветовую гамму трамваев. До 20 июня горожане будут голосовать за наиболее понравившиеся варианты. А также можно отдать свой голос с 10 июня, посетив городскую мэрию.

Стоит отметить, что все варианты дизайна будущих трамваев предполагают использование символов города - морской тематики и литературной, что выражается в цветовых решениях.

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Новые направления взаимодействия рассчитаны минимум до 2026 года.