Соглашение подписали на экономфоруме в Санкт-Петербурге Фото: сайт правительства РО

Власти Ростовской области расширят сотрудничество с «Группой Синара». Соответствующее соглашение сегодня, 4 июня, подписали губернатор Василий Голубев и президент компании Дмитрий Пумпянский. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Мы продолжим взаимодействовать по целому ряду стратегических вопросов развития донского региона. Как показало время, наше партнёрство вполне конкретно и результативно. Новые направления сотрудничества рассчитаны минимум до 2026 года, - прокомментировал Василий Голубев.

Речь идет о взаимодействии по комплексу региональных проектов, включая производственные и общественные сферы. Это в том числе развитие предприятий в сфере инжиниринга, производства, сервисного обслуживания ж/д техники, внедрение энергосберегающих технологий.

Сегодняшний день на экономфоруме оказался для донской бизнес-делегации довольно успешным. Инвестпортфель уже пополнили довольно крупными соглашениями. Так, например, договорились о возведении завода безалкогольных напитков и строительства электростанции на одном из предприятий. Также немецкий холдинг подготовит для донского регион проект нового ветропарка, а на создание и развитие телеком-инфраструктуры Дона планируют направить 1 млрд рублей