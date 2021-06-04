1 млрд рублей направят на создание и развитие телеком-инфраструктуры Дона

Власти намерены охватить сотовой связью 100% населенных пунктов Дона Фото: сайт правительства РО

1 млрд рублей потратят на создание и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры связи в Ростовской области. Об этом с инвестором - компанией «Русские башни» - договорилась донская делегация. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 4 июня, сообщает сайт правительства.

Стороны обговорили сотрудничество на площадке международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

- Ликвидация цифрового неравенства, улучшение качества связи, цифровое развитие - одна из национальных целей, о которых говорил президент. На сегодня услугами сотовой связи в Ростовской области охвачено более 90% населенных пунктов. Задача - обеспечить 100-процентный охват, - прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Также 4 июня делегация Дона подписала соглашения о строительстве завода безалкогольных напитков и возведении собственной электростанции на одном из предприятий. Также немецкий холдинг подготовит проект нового ветропарка.

Вчера, 3 июня, инвестпортфель Дона пополнился четырьмя договорами: о модернизации одного из заводов, развитии цифровой инфраструктуры, открытии 110 новых магазинов. Договорились о сотрудничестве с Венгрией