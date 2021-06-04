Немецкий холдинг подготовит проект нового ветропарка в Ростовской области

Соглашение о сотрудничестве подписали на международном экономфоруме Фото: сайт правительства РО

Проект нового ветропарка в Ростовской области подготовит немецкий холдинг SoWiTec. Представитель компании Любовь Таджибаева и губернатор Василий Голубев сегодня, 4 июня, подписали соглашение о сотрудничестве в этом вопросе. Всего инвестор собирается потратить 10 млрд рублей, сообщает сайт донского правительства.

- К концу 2024 года общая ветрогенерация у нас составит от 800 до 1000 Мегаватт. Мы должны сохранить эту динамику, - заявил Василий Голубев.

В свою очередь Любовь Таджибаева добавила, что Ростовская область обладает высоким ветропотенциалом и является лидером в развитии возобновляемых источников энергии, в частности ветроэнергетики.

Сегодня же делегация Дона заключила соглашения о сотрудничестве еще с двумя компаниями. В первом случае речь идет о строительстве завода безалкогольных напитков, во втором - о возведении собственной электростанцию на одном из предприятий.

Вчера, 3 июня, бизнес-делегация подписала еще четыре инвестсоглашения: о модернизации одного из заводов, развитии цифровой инфраструктуры, открытии 110 новых магазинов. Также регион будет вести активное сотрудничество с Венгрией