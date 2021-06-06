Ростовчан обеспокоил вид балкона многоквартирного дома. Фото: группа «Ростов Главный»

Ростовчанин считает, что балкон одного из домов на улице Карла Маркса в аварийном состоянии. Он отправил фотографию балкона в группу «Ростов Главный» с комментарием: "держится из последних сил, чтобы не обрушиться на чью-то жизнь". Судя по снимку, он был сделан из автобуса.

Мнения участников обсуждения разделились. Одни посчитали, что балкон реально представляет опасность, и порекомендовали обратиться в местную администрацию. Другие заметили, что упасть может только пластиковая отделка, а не вся конструкция.

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