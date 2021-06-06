В Ростовской области вспыхнула бесхозная постройка

В Ростовской области загорелась бесхозная постройка. Фото: "Подслушано в Каменске-Шахтинском" Фото: Соцсети

В Каменском районе Ростовской области местные жители заметили огромные клубы серого дыма. Их можно было увидеть даже с другого конца города. Очевидцы записали происходящее на видео и опубликовали запись в одном из местных пабликов в соцсети.

Позже стало известно, что в хуторе Старая Станица около двух часов дня на улице Ломоносовской в доме № 53 произошел пожар. Загоревшимся зданием оказалось бесхозное строение. Пламенем было охвачено 40 квадратных метров помещения.

Причина возгорания пока остается неизвестной, ее будет предстоять выяснить специалистам. А в настоящее время на месте происшествия работает бригада пожарных, пытающихся потушить огонь.

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