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Недвижимость6 июня 2021 16:37

За два месяца в Ростове ликвидировали почти 150 свалок

Все очаги находились в Пролетарском районе города
Источник:kp.ru
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Фото: сайт администрации города.

Фото: сайт администрации города.

Почти 150 свалочных очагов ликвидировали коммунальные службы в Ростове-на-Дону за два месяца. Работы проводились в апреле и мая в Пролетарском районе города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Силами ДРСУ и ГК «Чистый город» было вывезено более 2000 кубометров крупногабаритных отходов, бытового и строительного мусора. В работах была задействованы 62 единицы спецтехники.

Большая уборка прошла на отдельных участках улиц Черевичкина, Орловской, 33-я линия, 45-я линия и переулке Чувашском.

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