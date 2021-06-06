Ростовчанин продает камень за миллион рублей

Ростовчанин решил продать уникальный камень за миллион рублей Фото: с сайта объявлений "Авито".

В донской столице местный житель решил продать необычный камень. Свое объявление о продаже он опубликовал на популярном сайте.

Молодой человек просит за свою находку миллион рублей. Камень представляет собой форму открытого яйца. Может даже показаться, что из него кто-нибудь вот-вот вылупится, так как между его частями проглядывает тонкая белая полоса.

- Был найден мной лично на берегу реки Лена. Более подробная информация в личку, - написал продавец.

Ростовчанин также уверяет потенциального покупателя в том, что этот камень существует только в единственном экземпляре. Желающему приобрести необычный булыжник будет предстоять поехать в Западный микрорайон.

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