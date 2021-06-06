Ростовчанин Грей покинул Родину и "укатил" в Германию с новыми любящими хозяевами

Ростовский пес стал счастливым обитателем Германии. Фото: ЦБЖ

Бывший обитатель центра безнадзорных животных, пес Грей, обрел новую любящую семью, но для этого ему пришлось переехать .

Животное попало в центр в преддверии холодов. Пес рисковал просто насмерть замерзнуть во время лютой зимы. Добрые работники приютили собаку и стали искать ей новый дом. Через некоторое время забрать пса изъявила желание семья из Германии. Для него стали готовить документы для отправки и через некоторое время он уже оказался в руках любящих хозяев.

- Он уже почти два месяца домашний, полностью адаптировался, ездит с хозяевами на долгие прогулки, любит дачу, погонять уточек и красивые виды, - рассказали сотрудникам ростовского ЦБЖ новые хозяева Грея.

Но стоит отметить и то, что после отправки Грея и многих других животных зарубеж, многие забеспокоились, что их отправляют туда на опыты. Именно поэтому сотрудники центра стали публиковать как можно больше фотографий уехавших питомцев.

- У нас в городе да и в стране целом, за животными очередь не стоит, большинство отправляется обратно в места обитания, мы Вам не говорим и не показываем этих несчастных, и те кто покинули нашу страну, просто вытащили счастливый билет, - отметили сотрудники ЦБЖ.

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