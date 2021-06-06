Ожидающая пополнения семья Тарасовых ищет новый дом

Семья Тарасовых запланировала обзавестись новым жильем. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова ростовчанка Анастасия Костенко загорелась идеей иметь собственный частный дом. О своем желании она рассказала подписчикам, опубликовав сторис в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Девушка попросила помощи в поисках.

Поклонники тут же забросали ее вопросами о том, зачем ей нужен новый дом. Как оказалось, все помнят, что семья совсем скоро должна перебраться в новую квартиру, в которой делался ремонт. После этого Анастасия решила публично растолковать появившееся у нее желание. Ответ получился истинно женским.

- Захотелось мне. И захотелось не вчера. Короче, пожелайте нам удачи! Уже хочется увидеть дом и понять - наш!!! Наш, родненький, - написала модель.

Сейчас семья ведет активные поиски дома и выставляет отчеты о просмотрах в Инстаграм. Напомним, что совсем скоро у Тарасовых появится третий ребенок - после двух дочерей у них родится долгожданный сын.

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