«Третья девочка?»: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова ждут ребенка

Пара довольно долго скрывала прибавление в семействе. Фото: instagram.com/tarasov23/

Ростовчанка Анастасия Костенко перестала скрывать интересное положение. Модель объявила, что ждет третьего ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Радостной новостью она поделилась с подписчиками в «Инстаграме».

Анастасия опубликовала общее фото с мужем и двумя дочками. Сложно не заметить, что семья скоро станет больше. Девушка не стала скрывать округлившийся животик.

Молодые родители поделились новостью в "Инстаграме". Фото: instagram.com/kostenko.94.

— Не могу больше держать в секрете эту радостную новость и хочу, чтобы вы разделили положительные эмоции нашей растущей семьи. Мы ждем малыша!!!! — написала Костенко.

Она добавила, что ей и Тарасову все равно, кто появится на свет — девочка или мальчик. Любому малышу молодые родители будут одинаково рады. Высказался о будущем пополнении и глава семейства Дмитрий Тарасов. Он поблагодарил супругу и даже написал трогательное послание для еще не родившегося малыша.

— Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства, — высказался футболист.

Кроме Миланы и Евы Тарасов воспитывает ребенка от первого брака. Фото: instagram.com/tarasov23.

Подписчики не смогли скрыть удивления, но поздравили пару. Анастасии пожелали легкой беременности, а малышу — крепкого здоровья. А кто-то заподозрил, что Тарасов все еще надеется на сына.

— Третья девочка будет как у Самойловой. Одни девчонки, а потом мальчишка, — пошутила одна из подписчиц.

Некоторые подписчики заподозрили, что Тарасов все еще надеется, что что жена родит сына. Фото: instagram.com/tarasov23.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году. Сейчас они воспитывают двух дочерей — Милану и Еву. До этого Тарасов был женат на Оксане Пономаренко и звезде Ольге Бузовой. От первого брака у него есть еще одна дочь.

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