К умным и красивым: красавица Алина Санько рассказала, что у нее в зачетке

Фото: аккаунт Алины Санько в Instagram.

Мисс Россия 2019 из Азова 22-летняя Алина Санько поделилась с подписчиками приятной новостью об успешном окончании семестра в вузе. Отличница снова закрыла полугодие с одними пятерками. Об этом она рассказала в своем профиле в Инстаграме.

«И в этом полугодии я отличница. Для меня это действительно важно. Высшая школа телевидения — моя любовь». Также донская красавица рассказала, что ей повезло с преподавателями и однокашниками. «Чувство юмора группы — это наша визитная карточка!» - поделилась Алина Санько.

Уточним, азовчанка учится тележурналистике в Московском Государственном университете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я стала бояться людей»: участница «Мисс Вселенная» Алина Санько рассказала, как переживает международный скандал

В соцсетях и зарубежных СМИ девушку обвинили в том, что она якобы оскорбила других участниц конкурса