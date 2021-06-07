Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2021 года: новые обесточивания ждут горожан в начале недели

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2021 года: в разных районах города ожидаются новые обесточивания в начале недели. Причиной отключения станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 7 июня, с 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2,11/6, 11/7, 13; ул. Мурманская 2-52, 3-41; ул. Глинки 2-52, 1-51; ул. Калужская 1-51, 2-48; ул. Кемеровская 1-51, 2-48; ул. 20 летия Октября 2-24, 1-49; ул. Конституционная 1-11, 2-12; ул. Щербакова 69-95, 52-82; ул. Арефьева 45-69; ул. Абаканская 2-14; ул. Фабричная 9-15, 36-48; ул. Алеутская 53-67, 70-74; пер. Замкнутый 1-15, 2-12; ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41; ул. Тоннельная 9-33; 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35 ; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

С 9 до 17:30 часов обесточат ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29-я линия 16; ул. 31-я линия 19-33, 18-34; ул. 33-я линия 1-41, 2-36; ул. 35-я линия 1-17, 2-48; ул. 37-я линия 2-8, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45-я линия 2-14.

С 10 до 14 часов без света останутся жители ул. Таганрогская 75-131, 92/1; ул. Ташкентская 70-152, 77-139; ул. Тульская 2-30, 13-25; пер. Авиамоторный 1-7, 2-8.

С 10 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Ерёменко 87/1; ул. Малиновского 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78Б, 78В; ул. Зоологическая 26-36; ул. Саратовская 1, 3.

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