Народный календарь на 7 июня: обнаженные девушки катались по росе и приобретали телесную красоту

Народный календарь на 7 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 7 июня: наши предки считали, что, если в этот день слышались резкие раскаты грома, то это к дождю. Лягушки затихали перед похолоданием. Обильный цвет рябины обещал хороший урожай овса. Пчелы роем гудели на цветущей рябине перед ясным днем. Если петух пел раньше десяти утра, то это к дождю. Обильная роса утром была символом ясного и солнечного дня, в противном случае нужно было ждать дождя к обеду. Также сильная роса сулила хороший урожай.

Если рябина зацветала поздно, то это к поздней осени. Если к этому дню отцветала черемуха, то должны были появиться подберезовики. У пожилых людей в эту дату болела поясница к ненастью. Колючки чертополоха прижимались к головке перед дождем. Навозные жуки взлетали к ведру. Водное растение телорез "плакало" к ненастью. С этого дня стартовали поздние посевы яровой пшеницы.

В эту дату обычно зацветала липа. Если роса была сладкой, ожидался падеж скота. Большое количество росы обещало много лена и конопли. Если блекли листья на деревьях, то это значило, что появлялась медвяная роса. Кроме того, считалось, что, если обнаженная девушка в этот день покатается по росе, то она победит все болезни и обретет телесную красоту.

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