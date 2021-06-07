В Шахтах загорелся рынок "Изумруд"

В Ростовской области сгорел рынок Фото: "КП" Архив

В донском регионе вспыхнул один из рынков.

Инцидент произошел в городе Шахты на улице Индустриальная, 7-а около одиннадцати часов вечера. Очевидцы сообщили, что загорелся местный рынок "Изумруд". Заметив огонь и дым, они незамедлительно вызвали к месту происшествия спасателей.

К моменту приезда огнеборцев огнем было охвачено 100 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 23:31 пожар, а полностью пламя было потушено уже в 23:43. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить причиненный ущерб.

- К тушению пожара привлекались девять единиц техники и 34 пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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