В Ростовской области более 9 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по математике

Ранее выпускники сдали русский язык Фото: сайт правительства РО

Около 9,3 тысячи выпускников Ростовской области сегодня, 7 июня, напишут ЕГЭ по математике. Юноши и девушки должны сдавать экзамен на 109 пунктах. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Молодежь продемонстрирует свои знания только по профильной математике, проверку базового уровня в этом году исключили. Все задания должны выполнить за 3 часа 55 минут. Работа состоит из двух частей, в них входят 19 заданий, 7 их которых повышенного уровня сложности. Итоговые результаты огласят не позднее 23 июня.

Ранее выпускники сдали русский язык. Это был единственный обязательный предмет в этом году. 11 июня будут сдавать историю и физику. Основной период ЕГЭ продлится с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.