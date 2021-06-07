"Вещь могла принадлежат только очень богатому человеку": донские археологи обнаружили древнюю фарфоровую посуду

Элемент древней китайский вазы. Фото: азовский музей-заповедник.

В Ростовской области археологи обнаружили древнюю фарфоровую посуду, привезенную из Китая на территорию современного Азова несколько веков назад. Примерно 700 лет назад донской город был одним из центров торговли, связывающим западные и восточные цивилизации. Ученые из азовского музея-заповедника показали редкую утварь, которую удалось обнаружить во время раскопок.

Специалистам попали в руки фрагменты древней посуды. Это изысканный китайский фарфор. Довольно крупный фрагмент вазы обнаружили в аристократическом районе Азака, где жили богатые люди.

- Этот район для нас белое пятно. Он находится там, где сейчас городские парки, поэтому мы там копали крайне редко, - отметил заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский. - В средневековье богатые люди, как и сейчас, избегали шумных улиц. Находки из этого района дали очень высокий процент керамики из Китая.

Однако, впервые в Азове был обнаружен столь большой фрагмент. Продукция из этой страны в 13-14 веках служила идеальным образцом для подражания. Ваза украшена классическим орнаментом, присущим именно китайским гончарам. Кроме того, мастерство восточных мастеров пытались повторить на западе и в древней Персии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ставка на естественность": Ростовчанка отправилась на «Word Next Top Model» в Ливан

Софья Софийская рассказала, как готовится к международному конкурсу красоты (подробнее)