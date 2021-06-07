Власти: «В Ростовской области умерли еще 6 пациентов с коронавирусом»

В больницах сейчас лечат 944 инфицированных пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 7 июня, в Ростовской области за сутки с коронавирусом умерли еще 6 человек. Речь идет о 5 женщинах 60, 73, 83, 88 и 92 лет и одном мужчине 74 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 513 человек. В больницах сейчас лечат 944 инфицированных пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 6 человек, на неинвазивной ИВЛ – 91.

За 24 часа лабораториях проверили 8 502 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 211,16. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 469 494 человека, завершили вакцинацию 365 895.

Ранее стало известно, что донской регион в апреле опередил субъекты ЮФО по смертности пациентов с COVID-19