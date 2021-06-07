На Ростовскую область вновь надвигаются ливни и шквалистый ветер

Возможно выпадение града. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие несколько дней на Ростовскую область снова обрушится ураган. Жителей Дона предупредили о надвигающихся ливнях и сильном ветре. Штормовое предупреждение продлится вплоть до вторника, 8 июня, включительно.

Первые два дня этой рабочей неделе, по данным метеорологов, ожидаются обильные на осадки. Так, днем 7 июня местами по области начнется сильный дождь, поднимется ветер. Порывы достигнут 22 метров в секунду. Кроме того, синоптики обещают грозу и крупный град, способный повредить автомобили.

Неблагоприятные погодные явления застанут жителей донских городов и завтра, 8 июня. В региональном МЧС предупредили, что в эти дни нужно быть осторожней. Не следует парковать автомобили под деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

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