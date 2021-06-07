Озлобленный садовник разбил машину, мешающую ему ухаживать за клумбами в Волгодонске

Мужчина занимался озеленением. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгодонске мужчина изувечил автомобиль, разозлившись на то, что он мешает ему ухаживать за клумбами. Как сообщили в региональном Управлении на транспорте МВД России по СКФО, в качестве оружие злоумышленник использовал штыковую лопату.

По официальной информации, о случившемся сообщил владелец машины. Он рассказал, что оставил ее на привокзальной площади, а когда вернулся, обнаружил повреждения на капоте. Размер повреждений, по мнению специалистов, составил 20 тысяч рублей.

Полицейские начали расследования и выяснили, что автомобиль испортил 30-летний садовник. В тот день на территории площади мужчина подрабатывал озеленением клумб. На тачке он подвозил землю к растениям, но припаркованная машина мешала ему. Похоже, в какой-то момент нервы садовника не выдержали. Он взял свою лопату и выплеснул всю свою злобу на капот авто. Удары были такой силы, что на передней части иномарки остались глубокие порезы, а краска облезла.

Правоохранители задержали нарушителя автомобильного спокойствия. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим. В его послужном списке побои, угроза убийством и завладение чужим транспортом. В конечном итоге на него возбудили очередной уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

- В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в ведомстве.

В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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