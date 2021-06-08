Отключение света в Ростове-на-Дону 8 июня 2021 года: масштабные обесточивания ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 8 июня 2021 года: в городе грядут масштабные обесточивания. Свет отключат сразу в нескольких районах города. Причиной отключения электроэнергии станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 8 июня, с 9 до 17 часов света не будет на ул. Сквозная 29-87,28-84; ул. Пулковская 27-73, 26-78; ул. Новгородская 27-79, 32-74; ул. Кадровая 35-71, 34-92; ул Керамическая 1-13, 6-12; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 7-31, 8-26; пер. Поворотный 5-21, 14-22; ул. Балакирева 1-25, 2-22; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 38-52; пл. Рабочая 1; ул. Содружества 82, 70, 82/1, 80, 80А; ул. Акмолинская 97; ул. Казахская 109-149, 76-82; пер. Обский 1-3, 7/2, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10; ул. Капустина 18/2, 20/1, 20/2, 22/2, 22/3, 22/4; ул. Борко 8/2-Д/с; ул. Волкова 6/3 — Школа.

С 9:30 до 15:30 часов электричество отключат на ул. Б.Садовая 73.

С 10 до 16 часов обесточат ул. Ерёменко 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85А; ул. Комсомольская 11-49; ул. 29-я линия 16-18,21; ул. 31-я линия 16-34, 19-33; ул. 33-я линия 22-36, 23-41; ул. 35-я линия 16-40; ул. Сарьяна 38-48.

С 13:30 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Левобережная 11, 13, 17; Кафе «Наири», «Причал», «Салатница», «Астория», «Гостевой двор», «Башня», левый берег Дона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июня 2021 года: новые обесточивания ждут горожан в начале недели.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 7 июня 2021 года.