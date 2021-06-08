Народный календарь на 8 июня: день считался удачным для рыбалки

Народный календарь на 8 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 8 июня: наши предки считали, что в воздухе сырость сохранялась к устойчивому ненастью. Если во время полнолуния вокруг луны очертился круг, то к концу месяца следовало ждать ненастья. Обильный урожай щавеля к теплому лету. Сильно расквакались лягушки к дождю.

Если в этот день было много комаров, то последние дни месяца будут теплыми, но дождливыми. Если звон колокола раздавался громко и ясно, то это значило, что будет дождь. Мухи и комары были настойчивыми также к дождю. Если после затишья, поднимался ветер, то погода испортится. Листья клевера выделяли жидкость у черенков - через 3-4 дня возможен дождь. Плескались и ныряли утки опять-таки к дождю.

Рыба играла у поверхности воды и выпрыгивала к сырой погоде. Река убывала к дождю, а прибывала к хорошей погоде. Если комары летали роем, то обещалась хорошая погода. Обилие кузнечиков было символом предстоящей засухи. К слову, этот день считался удачным для рыбалки.

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