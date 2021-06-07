Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 июня: в городе зафиксированы пробки в пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, проспекте Сиверса, улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, улице Мечникова, проспекте Соколова, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Курская, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Доватора, Малиновского, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Таганрогская, 1-я Форматная, Беляева, Орбитальная, Нансена, а также по проспекту Королева и переулку Ольховскому.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской, Алябьева, Троллейбусная. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова.

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