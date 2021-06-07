Женщина с ребенком пострадала в столкновении двух иномарок

В Ростовской области ребенок пострадал в ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадала молодая женщина с ребенком.

Инцидент произошел в понедельник, 7 июня, около четырех часов дня на трассе «Азов - Староминская». По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Peugeot Traveller обгонял едущую впереди машину марки Daewoo Nexia под управлением 30-летнего автомобилиста, который также стал обгонять передний автомобиль, но не убедился в безопасности своего маневра, и произошло столкновение с французской иномаркой.

От сильного удара Peugeot отбросило на обочину дороги, кроме того, машина врезалась в дерево. В результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка французского автомобиля и двухлетний ребенок, который сидел в детском кресле, что помогло ему избежать более тяжелых травм. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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