Ростовская область на ПМЭФ-2021 заключила соглашения на 21 миллиард рублей

Донская делегация на ПМЭФ-2021 заключила договоры на 21 миллиард рублей. Фото: аккаунт Василия Голубева в Инстаграм Фото: Соцсети

В Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум, на котором побывала делегация из Ростовской области. За время форума были заключены соглашения на общую сумму в 21 миллиард рублей. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Также он рассказал, какие обновления будут ожидать донской край по итогам форума.

- Это новые предприятия в сфере АПК и сельхозпереработки, энергетики и цифровых технологий, транспорта и торговли. Договорились с ДОМ.РФ о старте на Дону программы развития ипотеки под 2%-3,5%, - сообщил губернатор.

По словам Василия Голубева, форум принес много полезных встреч и переговоров. Также важно отметить, что все договоры конкретные и с короткими сроками реализации.

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Их будут заключать с зарубежными партнерами.