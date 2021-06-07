Пожилая женщина-пешеход в Волгодонске получила травмы в ДТП

В Ростовской области женщина пострадала в ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростовской области иномарка сбила пожилую женщину.

Инцидент произошел в понедельник, 7 июня, в городе Волгодонске. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Ford Fusion ехал по улице Кирова, в районе дома №13А, а в это же время по проезжей части шла 64-летняя женщина. Стоит отметить, что в этом месте можно было двигаться по тротуару.

Водитель не успел затормозить перед пешеходом, в результате чего пенсионерка оказалась по колесами автомобиля. А машина съехала с дороги и врезалась в дерево и бордюр, затем протаранила Saab900. В результате ДТП пострадал пешеход, она была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Оба пострадавших были доставлены в больницу.