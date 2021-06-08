Сити-менеджер Ростова предложил ростовчанам выбрать место для колоннады лицея № 20

Ростовчане выберут место для колоннады лицея № 20. Фото: администрация Ростова

Глава города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил местным жителям выбрать место для знаменитой колоннады лицея № 20. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Напомним, что одно из крупных учебных заведений было снесено в прошлом году. На том же месте было отстроено новое современное здание. Ростовчане были недовольны тем, что таким образом канула в лету целая эпоха, многие согласились, что уничтожение фасада было огромной ошибкой. После этого были проведены переговоры с подрядчиком и его попросили сохранить колоннаду.

- Теперь они будут объединены в отдельно стоящую колоннаду, которая своим внешним обликом напомнит исторический фасад и станет символом, объединяющим несколько поколений, - написал Логвиненко.

Горожанам дали на выбор два варианта: в первом случае колонны будут стоять полукругом по бокам схода и разделяться на две части по пять и семь колонн; во втором случае – они будут составлять единую прямую колоннаду расположенную по бокам от входа.

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