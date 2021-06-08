До конца 2021 года в Ростовской области введут в эксплуатацию 2,6 млн кв. метров жилья

До конца года в регионе введут 2,6 млн квадратных метров жилья - многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2,6 млн квадратных метров жилья планируется ввести до конца 2021 года в Ростовской области. Об этом рассказал заместить губернатора Виктор Вовк на совещании по выполнению программы по вводу жилья, - сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

О темпах реализации регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» доклады зачитали руководители муниципалитетов.

– Задача текущего года – ввести в эксплуатацию не менее 2644,5 тысячи квадратных метров жилья, – обратился замгубернатора к участникам совещания. – Вопросы вовлечения в оборот новых площадок для строительства, своевременной выдачи разрешительной документации, сокращения административных процедур и выполнения показателей должны быть предметом особого внимания и находиться на личном контроле глав муниципальных образований.

Замгубернатора дал указание главам муниципалитетов соблюдать планы по вводу жилья, выстроить синхронную работу с застройщиками и государственными органами. В рамках программы областное министерство строительства организует оперативное межведомственное взаимодействие с Росреестром и Ростовстатом.

Виктор Вовк сообщил, что с января по май 2021 года в Ростовской области ввели в эксплуатацию многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 770 тысяч квадратных метров.

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