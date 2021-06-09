Отключение света в Ростове-на-Дону 9 июня 2021 года: сотни домов останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 июня 2021 года: в городе десяткам местных жителей предстоит остаться без электричества. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 9 июня, с 8:30 до 17 часов отключения света ожидаются на ул. Кржижановского 237-265, 254-282; ул. Солидарности 236-264, 279-305; ул. Детская 248-272, 267-293; ул. Книжная 213-235, 248-270; пер. Днепродзержинский 1-83, 2-110; пер. Одоевский 1-15, 2-18; пер. Багаевский 7-25, 2-34; пер. Таллинский 1-37, 2-34; пер. Руднева 2-52, 1-57; пер. Коновалова 1-23, 2-20; ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Ереванская 39; ул. 37 линия 2; просп. Мира 15А,19, 12-24; ул. Инструментальная 23-49, 8-18; пер. Сборный 2-44 пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 42-54, 35-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 23-27; с/т «Агропром».

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Детская 196-244, 221-263; ул. Солидарности 219-287, 208-244; ул. Кржижановского 197-243, 222-264; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Гарибальди 1-81, 2-78; пер. Равенства 5-67, 8-64; ул. Книжная 177-213, 196-246; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; пер. Руднева 4-40, 58-78, 7-43, 61-73; пер. Коновалова 1-23, 2-20; пер. Днепродзержинский 2-26, 5-39; пер. Араратский 5-11, 2А, 2Б; ул. Белостокская 1-29, 2-24; ул. Львовская 2-32, 1-23; ул. Макарова 1-47, 2-16, 26-30, 137В; ул. Мичуринская 145-149, 157; ул. Петрозаводская 121-147, 126-178; пер. Снеговой 2-42, 27-83; ул. Содружества 82А, 84/1; пер. Сортовой 1-45, 2-50; ул. Томская 31-93, 28-86; ул. Кржижановского 197-211, 222-230; ул. Равенства 5-39, 8-34; ул. Солидарности 210-224; ул.Капустина 16, 16Б, 18/1, 18/3; ул. Профсоюзная 6-98.

С 9:30 до 15 часов света не будет ул. Б.Садовая 73.

А с 10 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать в пер. Защитный 14-18, 17-21; пер. Кавалерийский 8, 16/72, 11/57; ул. Межевая 2-78, 1-87; ул. Нагорная 2-86, 1-71; ул. Профсоюзная 45, 6-98; пер. Солдатский 1-13, 2-14; пер. Ярославский 24-26, 27-29, 19/71.

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