Декоративная подсветка двух улиц в Ростове обойдется почти в 30 млн рублей

На проведение работ подрядчику будет отведено три месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону планируется украсить декоративной подсветкой участки Ворошиловского проспекта и улицы Советской. Работы обойдутся в 29 миллионов рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Муниципальное предприятие «Ростгорсвет» собирается установить на этих двух улицах в историческом центре декоративную подсветку – панно с узорами на растяжках и на столбах.

Заявку на поставку и монтаж материалов «Ростгорсвет» разместил на сайте госзакупок. В заявке «Ростгорсвета» на сайте госзакупок уточняется, что на Ворошиловском проспекте и Советской улице планируется установить 540 декоративных элементов.

Начальная стоимость лота — около 29 млн рублей. Срок выполнения работ — три месяца.

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