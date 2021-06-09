Народный календарь на 9 июня: нельзя подметать пол - ссоры будут

Народный календарь на 9 июня Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народный календарь на 9 июня: наши предки считали, что, если днем появлялись отдельные облака, а вечером исчезали, то следовало ждать ясной и сухой погоды. Утром выпадала обильная роса к ясному дню. Ненастье и непогода в этот день обещали ненастную осень. Грачи летом паслись на траве к скорому дождю. Вороны часто кричали также к дождю.

Посаженная на ладонь божья коровка не улетала к ненастной погоде. Вода в реке чернела к грозе. Жимолость теряла аромат перед засухой. Дятел сильно стучал клювом к скорому дождю. Если на рассвете была духота, то это к ненастью.

Лес шумел без ветра к дождю. Ночная роса долго не просыхала к грозе. Если дождевые черви выползали из-под земли, то это значило, что ясная погода сменится на грозу. В этот день надо было работать в поле, иначе посевы будут плохими. В девятый день лета в доме было нельзя подметать пол, сор из избы выносить, а то ссоры в семье будут постоянными.

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