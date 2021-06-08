Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 июня: семибалльными пробками скован город

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Максима Горького, проспекте Михаила Нагибина, улице Малюгиной, улице Зоологическая, улице Мечникова, проспекте Соколова, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Курская, проспекте Театральном проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Доватора, Мадояна, Портовая, Малиновского, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Дачная, 1-я Форматная, Беляева, Орбитальная, Нансена, а также по проспекту Королева и переулку Ольховскому.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской, Страны Советов, Троллейбусная. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова и 40-летия Победы.

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