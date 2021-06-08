Более 500 жителей Ростовской области оштрафуют за игнорирование требования сдать тест на коронавирус

Если дончане, возвращаясь из-за границы домой, проигнорируют требование пройти обследование на ковид, то заплатят штраф. Фото: "КП" Архив.

Жителей Ростовской области, которые возвращаются из-за границы, но игнорируют требование обследоваться на коронавирус, будут штрафовать. Выявлять нарушителей будет полиция. Об этом заявил глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 8 июня.

- На данный момент в отношении таких лиц составлено более 500 протоколов, судами рассмотрены дела и вынесены решения о штрафах более чем на 1 млн рублей, - прокомментировал главный санитарный врач Дона.

Евгений Ковалев уточнил, что сейчас на рассмотрении еще более тысячи таких материалов. И призвал участников штаба сделать все, чтобы донести требование до отпускников и других приезжающих из-за рубежа.

- С наступлением сезона отпусков главам муниципалитетов необходимо максимально проводить разъяснительную работу. Отпускники должны понимать, что при возвращении в Россию необходимо пройти двукратное обследование. Тех, кто этого не сделает, будем привлекать к ответственности, - категорично заявил Евгений Ковалев.

Напомним, в регионе уже зафиксировано 40 случаев заражения мутировавшими штаммами коронавируса, в том числе у дончан, которые вернулись из-за рубежа.

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