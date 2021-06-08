Жители Ростовской области перестали соблюдать масочный режим

В Ростовской области местные жители перестали соблюдать "масочный" режим. Фото: правительство РО

В донском регионе местные жители все больше и больше не соблюдают масочный режим. Об этом на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщил заместитель губернатора области Михаил Корнеев.

В Ростовской области продолжаются «масочные» рейды. Они идут в крупных магазинах и общественном транспорте. В супермаркетов масочный режим соблюдали всего 60% посетителей и 80% сотрудников. А еще 25% работали без перчаток.

- При выявлении принимаются меры административного воздействия, - отметил Корнеев.

В маленьких магазинах 70% посетителей и 50% работников были без защитных масок.

Нарушители объяснили это пройденной вакцинацией, но не показывали никаких документов, подтверждающих это. Или же они говорили, что в магазине долгое время не было покупателей.

Стоит отметить, что в общественном транспорте крупных городов только 30% местных жителей соблюдают режим. В связи с этим, главам муниципалитетов поручено устранить все недочеты.

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