В Ростовской области к вакцинации молодежи 18-29 лет от ковида хотят привлекать вузы и работодателей

Меньше всего на Дону прививается молодежь. Глава областного Роспотребнадзора призвал исправить ситуацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что молодые люди 18-29 лет меньше других возрастных категорий прививаются от коронавируса. Исправить ситуацию и привлечь молодежь на вакцинацию он предложил во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 8 июня.

Наиболее осознанно идут на прививку люди старше 60 лет, а молодежь - меньше всего. Причем первыми по заболеваемости являются группы 30-49 и 18-29 лет из-за несоблюдения масочного режима и дистанцирования, - сообщил Евгений Ковалев. - Прошу главврачей и Минздрав обратить внимание на повышение иммунизации именно молодежи и задействовать работодателей, ректоров вузов, руководителей других учебных заведений. Это наш резерв.

Главный санитарный врач области добавил, что в регионе уже успешно практиковалась вакцинация на территории вузов.

- Только исполнение эпидемиологических требований и активная иммунизация позволят региону противостоять вирусу и не вернуться в активную фазу заболеваемости, - считает Евгений Ковалев.

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