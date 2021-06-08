Мэрия Еревана и ростовская администрация подписали программу сотрудничества

Мэрия Ростова подписала соглашение с мэрией Еревана. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице местные власти и мэрия Еревана подписали масштабную программу сотрудничества. Она будет рассчитана на пять лет. Об этом сообщил в своем аккаунте Инстаграм сити-менеджер Алексей Логвиненко

Сотрудничество будет вестись в разных сферах - от развития экономических отношений и заканчивая культурным обменом.

- В частности, мы организуем посещение нашими предпринимателями ведущих предприятий Ростова и Еревана. Такие встречи позволяют укрепить деловые и торговые связи, наладить обмен опытом и научно-техническое сотрудничество, - написал Логвиненко.

Самое большое внимание будет уделено развитию туризма. В данный момент уже оказывается поддержка организациям, которые изучают культурное наследие. Планируется также организовать проведение инфотуров для представителей туриндустрии, совместных круглых столов, отраслевых выставок и других мероприятий.

Каждый год в Ереване будут проводиться Дни Ростова-на-Дону, а в донской столице, соответственно, Дни Еревана. Будут также организованы совместные гастроли театров и концертных ансамблей и обмен художественными выставками.

Напомним, что более 15 лет Ростов и Ереван являются городами-побратимами.

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