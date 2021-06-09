"Ростов" в Японии: игрок донской команды блистает в сборной

27-летний полузащитник Хащимото. Фото: ФК "Ростов"

Игрок футбольного клуба "Ростов" Кенто Хащимото блистает в составе своей национальный сборной. В рамках отбора на чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, команда из Японии обыграла Таджикистан. Вклад в убедительную победу внес 27-летний полузащитник дончан.

На официальных страницах "Ростова" в социальных сетях опубликовали момент гола Хащимото. Он вышел на поле в стартовом составе и в начале второго тайма забил мяч в ворота соперника. Разрыв в счете увеличился, а в завершении встречи на табло виднелось 1:4.

Кенто Хащимото пополнил состав национальной сборной после того, как стал играть за "Ростов". Он сам не раз говорил, что приехал в Россию, чтобы повысить свой уровень и "прорубить окно" в Европу.

Добавим, что почти все игроки "Ростова" сейчас в отпуске. Предположительно они приступят к тренировкам уже 14 июня. Сначала футболисты пройдут медосмотр, а затем начнется подготовка к летним сборам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемиологи назвали самые грязные водоемы в Ростовской области

С 1 июня на Дону стартовал купальный сезон (подробнее)