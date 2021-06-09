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Происшествия9 июня 2021 12:01

В Ростовской области за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Ушли из жизни семь женщин и четверо мужчин
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лечение в стационарах сейчас получают 900 пациентов

Лечение в стационарах сейчас получают 900 пациентов

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, по состоянию на 9 июня, за сутки зарегистрировали еще 11 летальных случаев с COVID-19. Ушли из жизни семь женщин и четверо мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 540 человек, сообщили власти.

Лечение в стационарах сейчас получают 900 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся восемь человек, на неинвазивной ИВЛ -109. С начала пандемии выздоровели 86 825 человек, за сутки - 290.

За 24 часа лаборатории проверили 8 474 анализа. По одной прививке от коронавируса сделали 480 497 человек, полностью завершили вакцинацию 380 228. Накануне главный санврач Дона рассказал, что за игнорирование тестов на ковид оштрафуют больше 500 жителей донского региона