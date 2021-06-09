Минимум 10 пляжей нужно Ростову вместо существующих трех

Сейчас в Ростове официально открыты четыре пляжа - три муниципальных и один частный. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В Ростове-на-Дону насчитали в три раза больше несанкционированных пляжей, чем разрешенных. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев на расширенном совещании в городской администрации.

- Чаще всего горожане посещают несанкционированные пляжи, расположенные в пяти районах города, - рассказал Александр Плетнев.

Больше всего пользуются популярностью 13 незаконных мест для купания. Для их патрулирования выделен катер: спасатели будут дежурить с 10.00 до 18.00.

- Мы можем установить камеры, где есть линии связи комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город». Но, в основном, неофициальные пляжи находятся в местах, где линий связи нет, – уточнил начальник управления.

Одного катера недостаточно, необходимо найти возможность установить камеры в таких местах, - отметил заместитель главы администрации Юрий Овчинников. И напомнил, что территории, подверженные подтоплению во время дождей, контролируют при помощи системы видеонаблюдения.

Всего в городе до 1 октября открыты для посещения четыре пляжа: три муниципальных — в парках «Дружба», «Левобережном» и на зеленом острове, а также один частный Советском районе.

Такого количества пляжей для города-миллионника мало, - уверен начальник управления по делам ГО и ЧС. При этом не все незаконные пляжи можно оборудовать и сделать официальными — не та глубина, высокие склоны, бывают водовороты.

- Если у нас их будет хотя бы 10, то в несанкционированных местах людей станет меньше. В этом направлении мы будем работать, - заявил Юрий Овчинников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжный сезон открыт: где ростовчанам можно купаться

В Ростове купание разрешено на трех оборудованных пляжах (подробнее)

Крохотные деревья и шезлонги: как обустроены ростовские пляжи к купальному сезону (подробнее)