Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2021 года: сотням горожан придется посидеть без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2021 года: в городе грядут масштабные отключения электричества. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 10 июня, с 9 до 11 часов обесточат ул. Пушкинская 134/68, 162/163, 169, 173; ул. М.Горького 166-168, 174; пер. Университетский 115.

С 9 до 16 часов свет отключат просп. Космонавтов 32В/21В, торговый центр «Северный»; ул. Зеленодольская 1-35, 2-38; ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 25-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10; ул. Демитрова 1-41, 2-36; ул. Коллективная 27-41, 34-46; ул. Ш. Руставелли 2-58; ул. Грекова 2-4, 32-34; ул. Седова 8-14,14Б, 27-75; ул. Н.Бульварная 27-35; ул. Боготяновский спуск 1-3, ул. Кр.Зорь 15.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Зорге 37/1, 39, 39/1, 41/46, 35, 37; ул. Ерёменко 48, 50/2; ул. Книжная 43-123, 58-138; ул. Новостроевская 25-89, 32-106; ул. Детская 77-139, 74-138; ул. А. Блока 43-59, 38-52; ул. Я. Коласа 27-41, 32-46; пер. Гельца 37-113, 28-64; ул. М. Расковой 54А, 56.

С 9 до 17:30 часов без света придется посидеть жителям ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер. Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10.

С 10 до 14 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Станиславского 141-185, 188-248.

С 11 до 14 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Пушкинская 134/68, 162/163, 169, 171, 173, 175; ул. М.Горького 166, 168, 169/163; пер.Университетский 115.

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