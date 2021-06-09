Футболист "Ростова" Осипенко лишился статуса холостяка

27-летний центральный защитник. Фото: ФК "Ростов"

Известный игрок футбольного клуба "Ростов" Максим Осипенко расстался с холостяцкой жизнью и женился. Его избранницей стала никому неизвестная девушка Евгения. Их совместные фотографии появились на странице спортсмена.

27-летний Максим опубликовал снимки в торжественной обстановке с главного дня своей жизни. На них он предстал в полуспортивном виде: строгий костюм, а на ногах - черные кеды. Его супруга - в роскошном белом платье.

Сразу после регистрации брака, молодожены отправились в медовый месяц. Они поехали не в жаркие страны, а в Краснодарский край. В инстаграме Максима Осипенко появились фотографии из Красной поляны. На фоне виднеются величественные заснеженные горы. Отметим, что о его жене ничего неизвестно. Ее страницы в социальных сетях закрыты.

Напомним, Максим Осипенко перешел в "Ростов" зимой 2020 года. Он сразу влился в коллектив и быстро стал одним из главных игроков клуба. Футболист выходит на поле в статусе центрального защитника. За счет своего роста, телосложения и техники Осипенко часто выручает ворота команды.

27-летний футболист был признан лучшим игроком встречи в прошлом году в игре против "Урала". Тогда он сделал голевую передачу, в результате которой мяч попал в ворота соперников.

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