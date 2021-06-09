Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 июня: в городе пятибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Максима Горького, проспекте Михаила Нагибина, улице Зоологическая, улице Мечникова, проспекте Соколова, улице Шаумяна, улице Курская, проспекте Театральном и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Доватора, Мадояна, Портовая, Малиновского, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Дачная, Таганрогская, Беляева, Орбитальная, а также по проспекту Королева и переулку Ольховскому.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова и 40-летия Победы.

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