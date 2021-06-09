Дончанин в порыве гнева до смерти избил своего отца

В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве отца Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве отца. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи выяснили, что 7 июня 42-летний мужчина вместе со своим 71-летним отцом распивал спиртные напитки в квартире в городе Азове. Внезапно между ними разгорелась ссора, в результате которой злоумышленник бросился на родителя с кулаками. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью и пожилой дончанин скончался.

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области

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Обжаловать приговор осужденному не удалось.