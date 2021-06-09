Неизвестный стрелял в центре Ростова-на-Дону: есть пострадавшие

Подозреваемого разыскивает полиция. Фото: vk.com/rostovnadonu.

Неизвестный расстрелял машину в центре Ростова-на-Дону. Источники «КП-Ростов» сообщают об одном пострадавшем.

Происшествие случилось вечером 9 июня. По словам очевидцев, на улице Пушкинской произошел конфликт между мужчинами. Один из них начал стрелять в машину оппонента — черную BMW.

По данным источника, в результате стрельбы пострадал один человек. Это мужчина, ему около 33 лет. С ранением бедра раненого доставили в реанимацию.

После происшествия подозреваемый скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция. По предварительным данным, это мужчина худощавого телосложения, на вид ему 35 лет. Он скрылся на белой иномарке с ростовскими номерами.