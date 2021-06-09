Южный подъезд к Ростову станет шестиполосным

В Ростовской области Южный подъезд расширят до шести полос Фото: "КП" Архив

В четверг, 10 июня, на Южном подъезде к Ростову будет изменена схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва- Волгоград.

В промежутке с шестого по седьмой километр можно будет двигаться лишь по двум полосам из возможных четырех. Эти ограничения введены из-за того, что дорогу запланировали расширить до шести полос в направлении Краснодар – Ростов в составе транспортной развязки на седьмом километре.

Стоит отметить, что четыре полосы основного хода трассы уже отстроены, их планируют открыть уже в апреле. Сейчас рабочие занимаются установкой опоры на мосту, который появится в составе нового съезда Краснодар – Батайск.

Стоит отметить, что в настоящее время работы идут с опережением графика, их планируется завершить уже в следующем году. После окончания всех видов работ участок Южного подъезда от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск будет восьмиполосным, а пропускная способность будет составлять 120 тысяч машин каждый день.

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